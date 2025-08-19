МТС завершила проект трансформации бизнеса

Группа МТС завершила проект трансформации своего бизнеса, сообщил президент экосистемы МТС Ровшан Алиев во время конференц-колла.

"Я рад объявить о том, что МТС полностью завершила большой проект трансформации. Ожидаем, что антикризисные меры в сочетании со снижением кредитных ставок в следующие отчетные периоды продолжат оказывать положительное влияние на финансовые показатели группы", - сказал он.

В декабре 2024 года в МТС заявили, что проведут трансформацию бизнеса в холдинговую структуру с выделением разных направлений деятельности в отдельные юридические лица. По итогам 2025 года, по словам Алиева, в МТС ожидают, что каждая сформированная вертикаль раскроет показатель OIBDA.

Направления, не связанные с телекоммуникациями, структурированы под управлением юрлица "Экосистема МТС". В декабре сообщалось, что МТС также откажется от развития неэффективных направлений, таких как "МТС авто" и "МТС умный дом", и сократит инвестиции, в том числе экспериментальные и высокорискованные. Весь IT-бизнес объединен в единую бизнес-вертикаль под брендом MTC Web Services.