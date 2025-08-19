Мировой судья Москвы оштрафовал АО «Почта России» на 230,6 миллиона рублей за ненадлежащую модернизацию отделений почтовой связи в сельской и труднодоступной местности по состоянию на начало 2024 и 2025 годов. Решение было принято на основании дела об административном правонарушении, возбужденного Счетной палатой по итогам проверки в Минцифры.

По данным проверки, к 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года «Почта России» должна была модернизировать 1 282 и 773 отделения соответственно. Фактически на 1 января 2024 года было приведено в нормативное состояние 767 отделений, а на 1 января 2025 года — 664. При этом предоставленные обществом в Минцифры отчеты содержали недостоверные сведения о количестве модернизированных объектов.

Инспекторы Счетной палаты отметили, что нарушения условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных на модернизацию, привели к возбуждению дела об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ. По его результатам мировой судья признал общество виновным и назначил штраф в размере 230,6 миллиона рублей.

В пресс-релизе Счетной палаты подчеркивалось, что наказание связано именно с нарушением условий использования бюджетных средств на модернизацию почтовых отделений и предоставление недостоверной информации в официальных отчетах, передает РИА Новости.

