Путин поддержал идею моратория на банкротство ростовских фермеров

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем и поддержал предложение ввести в регионе мораторий на банкротство аграриев.

Речь идет о фермерах, которые столкнулись с убытками из-за заморозков и жары с засухой. Погибло или повреждено около миллиона гектаров посевов.

"По областной линии меры поддержки оказываем, но в этом году нам без помощи федерального центра будет очень тяжело", - заметил Слюсарь. "Я понимаю, есть объективные причины, и вы их сейчас назвали. Но есть на что и посмотреть повнимательнее, - заметил президент. - Опустынивание, например, на использование тяжелой техники… Сокращение защитных лесопосадок".

Врио губернатора поделился опасениями фермеров по кредитам - в этом году их не из чего будет отдавать, как и лизинговые платежи. Он вспомнил ковидное время, когда была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство.