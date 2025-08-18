Оказалась не у дел: волна неудач Tesla грозит компании крахом

В последние месяцы на парковочных пространствах ряда муниципалитетов США наблюдается аномальное скопление автомобилей Tesla, как новых, так и бывших в употреблении. Этот феномен, зафиксированный в таких локациях, как Сигнал-Хилл в округе Лос-Анджелес, Честерфилд в штате Миссури и Фармингтон-Хиллз в штате Мичиган, свидетельствует о наличии проблем в производственной стратегии Илона Маска.

© Tesla

По мнению портала "АвтоВзгляд", причина массового засилья "электричек" в городе связана с тяжелой ситуацией, в которой погрязла компания Tesla. Калифорния, являясь регионом с высоким уровнем поддержки экологически чистых технологий и электротранспорта, традиционно представляет собой приоритетный рынок для бренда. Однако именно в этом штате наблюдается дефицит парковочных мест, что усугубляет проблему. Согласно данным портала SFGate, жители Сигнал-Хиллз столкнулись с тем, что им попросту негде оставлять своих железных коней. Ситуация обострилась с июля текущего года, когда на муниципальных парковках появились автомобили Tesla с временными номерными знаками, происхождение которых остается неизвестным.

Параллельно с этим, аналогичные проблемы наблюдаются и в других регионах США. В Честерфилде и Фармингтон-Хиллз также зафиксировано значительное количество непроданных автомобилей Tesla, припаркованных на общественных территориях. По мнению экспертов, это говорит о том, что американский автопроизводитель "электричек" в данный момент оказался не у дел, испытывает серьезные трудности с реализацией своей продукции и таким образом затоваривает склады.

Глобальный контекст также указывает на наличие системных проблем в индустрии электромобилей. Согласно данным Reuters, на ключевых европейских рынках наблюдается устойчивое снижение количества регистраций новых автомобилей бренда из США на протяжении последних семи месяцев.

Одной из ключевых причин кризиса, по словам специалистов портала, является неизбежно стареющий модельный ряд Tesla, который не может конкурировать с новыми моделями от других производителей, особенно в сегменте недорогих электрокаров. А тщетные попытки компании реанимировать продажи через различные маркетинговые стратегии пока не приносят ожидаемых успехов.

Помимо прочего, совсем недавно руководство Tesla приняло решение прекратить продажи некогда популярных моделей Model S и Model X на европейском рынке при том, что он является одним из ключевых для бренда. Однако и там дела идут не лучшим образом: в Швеции реализации упали на 86%, в Дании - на 52%, а в Португалии - на 49%. Резюмируя, можно с уверенностью заявить, что если не будет предпринято антикризисных шагов для спасения компании, ее будущее может оказаться под угрозой.

