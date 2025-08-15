США придумали новый способ давления на Россию

Белый дом рассматривает возможность введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» в целях склонить Россию к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

»США рассматривают возможность пригрозить санкциями в отношении российских нефтяных компаний ПАО »Роснефть» и ПАО »Лукойл» в качестве одного из вариантов с целью подтолкнуть президента [России] Владимира Путина к согласию на прекращение огня с Украиной», — говорится в материале.

Собеседники агентства отметили, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на кратковременность потенциальных мер против этих компаний во избежание роста цен на нефть.

В июле Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, ключевым элементом которого стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — ЕС вводит ограничения на поставки его продукции. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год.