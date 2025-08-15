Центральный банк рассчитал среднюю максимальную ставку по вкладам

Андрей Дуванов

Центральный банк России (ЦБ) рассчитал среднюю максимальную ставку по вкладам десяти крупнейших банков страны.

© РИА Новости

При выборе банков, в ЦБ брали во внимание те кредитные организации, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц в рублях. Такими банками стали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Почта банк», «Московский кредитный банк», Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

Согласно подсчетам, средней максимальной ставкой является показатель в 15,96% годовых. Это ниже на 0,48 процентных пунктов, чем при прошлых подсчетах. Данное число будет ориентиром для рынка — ЦБ советует кредитным организациям привлекать средства физических лиц не дороже, чем это значение плюс 2 процентных пункта.

