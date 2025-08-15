Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией проверит компанию «Маревен Фуд Сэнтрал», которая занимается производством лапши быстрого приготовления «Роллтон» в России, на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, некоторые украинские сайты указывали производителя в качестве спонсора национальной армии. «Маревен Фуд Сэнтрал» является дочерним предприятием международной компании Mareven Food Holdings Limited.

Примечательно, что еще в 2024 году ее украинскую «дочку», «Евро фуд сервис», местные правоохранители обвинили в финансировании Вооруженных сил России, следует из публикации.

Депутат Государственной думы Андрей Луговой 16 июля направил прокурору Московской области письмо с просьбой проверить израильский парфюмерный бренд Zielinski & Rozen на спонсирование ВСУ.

Правительство России включило в прогнозный план приватизации несколько алкогольных заводов, владельцы которых попадались на финансировании армии Украины. Речь идет о пяти предприятиях, которые обратили в собственность государства. Ранее все они относились к одной украинской компании — «Баядера».