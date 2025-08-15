Российский бренд одежды хочет выпустить коллекцию с цитатами Лаврова

Компания из Челябинска, чья продукция пришлась по вкусу Сергею Лаврову, решила создать коллекцию свитшотов с известными высказываниями главы МИД РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Челябинская марка SelSovet допускает, что в ближайшее время приступит к созданию одежды с крылатыми фразами министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который появился в их свитшоте на Аляске.

«Если нам это согласуют, мы с удовольствием сделаем. Я думаю, мы как-то подумаем в этом направлении. Конечно, мы такого не исключаем. Только рады», – заявила основательница бренда Екатерина Варлакова.

По ее словам, в настоящее время наблюдается рост спроса на свитшот с надписью «СССР». Его цена на сайте составляет 10 990 рублей.

В пятницу, 15 августа, на Объединенной военной базе Элмендофр-Ричардсон возле города Анкоридж на Аляске ожидается встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Основная тема саммита – урегулирование украинского кризиса.

Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью «СССР»

Также сегодня пройдут переговоры в составе делегаций. В российскую делегацию входят глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник российского лидера Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.