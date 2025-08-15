На Wildberries можно продать ненужные покупки — как работает новый сервис

Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями. Теперь клиенты маркетплейса могут выставлять на продажу вещи, купленные ранее на платформе, и находить покупателей среди других пользователей.

Раздел «Ресейл» уже доступен для всех пользователей на сайте и в мобильном приложении Wildberries. Оплата таких покупок проходит отдельно от обычных заказов и только по предоплате. Забрать товар можно в выбранном пункте выдачи. Об этом пишет ТАСС.

Перепродавать можно не все: запрещена крупная техника, ювелирные изделия, лекарства, продукты, растения, алкоголь и товары для взрослых. Есть и ограничения по размеру — не более 60×40×40 см, а цена должна быть от 50 ₽ до 25 тысяч ₽. В марте этого года стало известно, что Wildberries тестирует ресейл-платформу для пользователей.