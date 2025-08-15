«Почта банк» отозвал аккредитацию для работы с биометрией

«Почта банк» самостоятельно отозвал аккредитацию Минцифры для работы с биометрией в связи с подготовкой к объединению с ВТБ, сообщили ТАСС в кредитной организации. Решение о прекращении аккредитации принято 1 августа, спустя год и восемь месяцев после ее получения 28 ноября 2023 года.

В банке уточнили, что повторно получать аккредитацию не планируют. Интеграция с ВТБ завершится в мае 2026 года с переходом около 5 млн клиентов «Почта банка» в структуру головного банка.

ВТБ закрыл сделку по выкупу акций «Почта банка» в конце декабря 2024 года, консолидировав свой пакет до 100%. Расчеты прошли 23 декабря.