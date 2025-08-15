Российские брокеры потеряли часть доходов на фондовом рынке

Комиссионные доходы российских брокеров сократились на 2,2% в первом полугодии 2025 года на фоне слабой конъюнктуры фондового рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчетности профессиональных участников рынка. Суммарная выручка компаний от профильной деятельности составила 30,3 млрд рублей против 31 млрд рублей годом ранее.

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте операций на фондовом рынке — почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает операционный директор «Го инвест» Юлия Ганшу, высокая ключевая ставка заставляла инвесторов воздерживаться от активных торгов, предпочитая размещать средства в фондах денежного рынка. Снижение ставки началось только к лету.

Борьба за клиентов в условиях стагнации рынка привела к дополнительному давлению на доходы брокеров. Согласно данным источника на финансовом рынке, крупные компании, ориентированные на розничных инвесторов, снижали комиссии и запускали маркетинговые акции типа «покупка за ноль рублей». При этом количество открытых счетов на Московской бирже выросло на 21% до почти 70 млн, однако число активных клиентов осталось на уровне 3,8 млн человек в месяц.

Отдельные участники рынка продемонстрировали значительный рост доходов. БК «Регион» увеличил комиссионные на 42% до 3,4 млрд рублей, ИФК «Солид» — на 15% до 1,6 млрд рублей, «Го инвест» — на 22% до 1,18 млрд рублей. В то же время «Сбербанк КИБ» снизил выручку на 34% до 919 млн рублей, «ВТБ капитал трейдинг» — на 30% до 982 млн рублей.

Компенсировать потери удалось благодаря росту активности в сегменте размещения ценных бумаг. Комиссионные доходы от этих услуг выросли на 16% до 2,2 млрд рублей. Особенно заметные результаты показали ИФК «Солид» — рост в 3,8 раза до 624 млн рублей и «Ньютон инвестиций» — в 4,4 раза до 505 млн рублей.

Рост обеспечили преимущественно размещения облигаций. По данным Cbonds, корпоративные заемщики разместили долговые бумаги на 4,2 трлн рублей, более чем в два раза превысив показатель прошлого года. Как констатирует заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов, доходы выросли на фоне повышения ключевой ставки и необходимости эмитентов размещаться под текущие доходности.

В отличие от облигационного сегмента, количество IPO и SPO резко сократилось — с полутора десятков в первом полугодии 2024 года до двух размещений в текущем периоде. При этом комиссии от проведения IPO составляют 3—6% от объема размещения против долей процента при выпуске облигаций.

Участники рынка прогнозируют улучшение ситуации во втором полугодии. Управляющий директор ИК «Риком-траст» Дмитрий Целищев связывает перспективы роста комиссионных с дальнейшим снижением ключевой ставки.