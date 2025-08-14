США назначили награду за поимку руководства российской криптобиржи Garantex

Государственный департамент Соединенных Штатов назначил вознаграждение на общую сумму $6 миллионов за предоставление информации, которая приведет к задержанию руководителей российской криптовалютной биржи Garantex. Об этом сообщается на сайте ведомства.

© Газета.Ru

Ведомство обещает вознаграждение в размере $5 миллионов за информацию о гражданине РФ Александре Мире Серде и $1 млн за сведения о других лицах, занимающих руководящие должности в компании.

В Госдепе утверждают, что торговая площадка использовалась для отмывания «сотен миллионов долларов» незаконных доходов, полученных в результате совершения киберпреступлений и осуществления торговли наркотическими веществами. По данным ведомства, в период с апреля 2019 года по март 2025 года Garantex провела операции с криптовалютой на общую сумму около $96 миллиардов.

До этого США ввело санкции в отношении трех граждан РФ за связи с Garantex: помимо Александра Миры Серды, под ограничения попали Павел Каравацкий и основатель данной торговой площадки Сергей Менделеев.

В марте США вместе с Германией и Финляндией конфисковали серверы криптовалютной биржи Garantex и заморозили активы на сумму $26 миллионов.