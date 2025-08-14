В России собрались обанкротить одну из главных IT-компаний

Совкомбанк собирается обратиться в суд с иском о признании банкротом IT-холдинга Fplus, одного из крупнейших производителей электроники в России. Об этом со ссылкой на сообщения, опубликованные на федресурсе, пишет «Коммерсантъ».

Юристы кредитной организации готовят иски к трем юрлицам Fplus, в том числе к головной структуре. В холдинге объяснили, что Совкомбанк решил сократить портфель вложений в капитал Fplus, из-за чего значительная часть кредита погашена, а комиссии и проценты выплачены.

На вопрос, каков размер остатка долга, представитель холдинга отвечать отказался. По его словам, во втором квартале компания попыталась договориться о погашении остатка кредита за счет совместной реализации товара, чтобы не вымывать деньги из оборота.

В целом состояние рынка в Fplus оценивают как тяжелое, потому что спрос падает по большинству направлений, а высокая ключевая ставка добавляет проблем.

Ранее стало известно, что владельцы холдинга продали 50 процентов головной структуры, надеясь с помощью новых партнеров выйти на IPO. Одной из проблем компании остается низкая загрузка мощностей по производству планшетов и смартфонов. Ее продукция не пользуется популярностью у физических лиц, а заказов, связанных с государством, недостаточно.

Партнер Novator Legal Group Александр Катков предположил, что Совкомбанк использует иск в качестве дополнительного средства давления в попытке выбить долг. По его мнению, комании необходимо искать пути выхода из финансового кризиса, например, каким-то образом привлечь стороннее финансирование или продать часть активов.

Этой весной в Fplus поддержали исключение из списков параллельного импорта ноутбуки и серверы японской компании ноутбуки и серверы японской компании Fujitsu и американской Hewlett Packard, объяснив, что поставки этих товаров негативно влияют на отечественных производителей, а государственной поддержки им не хватает.