Российский ювелирный холдинг Sokolov сменил владельца

Бенефициар и сын основателя одного из крупнейших российских ювелирных холдингов Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на собственные источники.

© Газета.Ru

Как уточняет издание, Пак специализируется на управлении инвестициями, коммерческой недвижимостью и потребительским сектором. Сделка затронула все юридические лица и товарные знаки холдинга Sokolov.

Отмечается, что Соколов выбрал инвестора с надежной репутацией, «заинтересованного в независимом развитии своих активов и партнерском подходе к менеджменту».

Артем Соколов получил бизнес от родителей в 2014 году. В прошлом году чистая прибыль холдинга увеличилась на 36% и достигла 6 млрд рублей.

12 августа стало известно, что один из крупнейших представителей китайского рынка интернет-торговли JD.com станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо». После новостей акции российской компании выросли на 6%.