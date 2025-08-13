Подразделение Sony ликвидировало российское юрлицо

Российское подразделение компании Sony Mobile Communications — ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» прекратила существование. Данные об этом отражены в ЕГРЮЛ. Первым на это обратило внимание ТАСС.

Подразделение Sony ликвидировало российское юрлицо
© Global Look Press

Датой прекращения деятельности компании «Сони мобайл коммюникейшнз рус» указано 11 августа. Подразделение является дочерней структурой Sony. Оно занималось портативной электроникой.

Документы для ликвидации были поданы в налоговую еще 10 октября прошлого года. В декабре 2023 года компания также пыталась провести самоликвидацию, но тогда ей отказали в проведении процедуры.

В 2022 году Sony приостановила работу PlayStation Store, прекратила поставки своих игровых консолей, игр и отгрузку товаров дилерам в России. При этом основное юридическое лицо компании в России — «Сони электроникс» — пока продолжает свою деятельность.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Sony в России в 2024 году составила 111,7 млн руб. Последний раз компания заработала прибыль в стране в 2021 году — 666 млн руб.