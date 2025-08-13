Подразделение Sony ликвидировало российское юрлицо

Российское подразделение компании Sony Mobile Communications — ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» прекратила существование. Данные об этом отражены в ЕГРЮЛ. Первым на это обратило внимание ТАСС.

Датой прекращения деятельности компании «Сони мобайл коммюникейшнз рус» указано 11 августа. Подразделение является дочерней структурой Sony. Оно занималось портативной электроникой.

Документы для ликвидации были поданы в налоговую еще 10 октября прошлого года. В декабре 2023 года компания также пыталась провести самоликвидацию, но тогда ей отказали в проведении процедуры.

В 2022 году Sony приостановила работу PlayStation Store, прекратила поставки своих игровых консолей, игр и отгрузку товаров дилерам в России. При этом основное юридическое лицо компании в России — «Сони электроникс» — пока продолжает свою деятельность.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Sony в России в 2024 году составила 111,7 млн руб. Последний раз компания заработала прибыль в стране в 2021 году — 666 млн руб.