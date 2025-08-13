В Тюмени представят российские разработки для ТЭК

В Тюмени с 15 по 18 сентября пройдет промышленно-энергетический форум TNF 2025, где представят технические достижения отечественного машиностроения для топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили представители Минпромторга России и Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ).

Экспозиция включит 30 единиц оборудования и технологий, разработанных в России за последние два года при поддержке государства и нефтегазовых компаний.

Гендиректор ИНТИ Николай Кузнецов рассказал, что институт представит на стенде решения для нефтегазовой отрасли, созданные совместно с производителями, компаниями и госорганами.

«Мы покажем реальные образцы, которые уже работают на месторождениях, – проверенные и готовые к применению. Такой формат презентации позволит наглядно продемонстрировать результаты двухлетней работы», – добавил он.

Решения, которые будут представлены, входят в перечень из 220 позиций, определенный координационным советом по импортозамещению нефтегазового оборудования.

Директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Михаил Кузнецов отметил, что основные проекты, призванные обеспечить технологическое лидерство отрасли, уже запускаются. По его словам, государство готово поддерживать их на всех стадиях реализации. Не менее важна и работа с потенциальными потребителями создаваемых отечественных продуктов.

На выставке в рамках TNF 2025 свои разработки представят более 70 предприятий из разных регионов России. Участие в форуме, по предварительным данным, примут свыше 1000 компаний из 60 регионов страны и зарубежья.

Как пояснил руководитель программной дирекции TNF Александр Сакевич, наряду с традиционными дискуссионными сессиями предусмотрены форматы, позволяющие производителям и заказчикам предметно обсуждать бизнес-задачи. Один из таких форматов – Технологические дни нефтегазовых компаний.