Раскрыто, зачем Илон Маск решил судиться с Apple

Илон Маск, основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla, выразил недовольство действиями Apple в отношении OpenAI. По его мнению, компания создает условия, которые позволяют OpenAI занимать лидирующие позиции в рейтинге приложений искусственного интеллекта в AppStore. Заявление было сделано на странице предпринимателя в социальной платформе X (бывший Твиттер).

Маск считает, что такие действия Apple противоречат антимонопольному законодательству. Он сообщил, что намерен подать судебный иск от имени своей компании xAI.

«Apple создала условия, при которых ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может достичь первого места в AppStore. Это прямое нарушение антимонопольных норм. xAI незамедлительно инициирует судебное разбирательство», — написал Маск.

Он не предоставил дополнительных доказательств в обоснование своего утверждения. Компания Маска xAI работает над развитием искусственного интеллекта Grok, который был представлен в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла доступ к исходному коду этой разработки.

Чат-бот ChatGPT от OpenAI стал очень популярным после запуска в конце ноября 2022 года, набрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Маск был одним из основателей OpenAI в 2015 году, но позже прекратил сотрудничество с этой компанией.