Ozon-банк выходит на рынок платежных терминалов

Ozon-банк готовится к запуску торгового эквайринга для приема банковских карт в офлайн-магазинах, сообщил в интервью «Ведомостям» генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян. Несколько десятков юридических лиц — клиентов кредитной организации уже тестируют платежные терминалы на протяжении нескольких месяцев, а полноценный запуск намечен на осень.

Банк разработал собственное программное обеспечение для терминального эквайринга, отметил руководитель. Устройства будут принимать безналичные платежи любым способом — банковскими картами и по QR-коду. По словам Овасапяна, задача состоит в том, чтобы проработать все клиентские сценарии и предложить конкурентоспособный продукт на рынке.

Согласно данным Банка России, общее количество платежных терминалов в стране на конец первого квартала составило 4,9 млн штук, увеличившись за январь — март почти на 10%. Рынок торгового эквайринга контролируют крупные игроки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и банк «Русский стандарт». За первые три месяца года россияне совершили 14,9 млрд операций по картам на сумму 13,6 трлн рублей.

Председатель ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что Ozon-банк активно движется к модели универсального розничного банка. Рынок торгового эквайринга достаточно тесный, с превалированием одного банка, и низкомаржинальный, отмечает эксперт. Для успешного выхода требуется либо новое техническое решение, либо демпинг по цене.

Основная цель банка — привязать продавцов с маркетплейса и предоставить им комплексные услуги, включая кредитование, полагает Прохоров. При этом эквайринг может предоставляться в убыток, если общая доходность по клиенту останется положительной.

Председатель Ассоциации электронных денег Виктор Достов отмечает, что собственные терминалы дают экономию на эквайринге и возможности для акций. В случае успеха Ozon другие платформы также будут развиваться в этом направлении, считает эксперт.

В конце июня стало известно, что Ozon-банк приступил к созданию собственной инфраструктуры для работы с наличными — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге уже установлены первые 12 банкоматов, а к концу года их число должно вырасти до 350, сообщили «Коммерсанту» в компании. Аппараты будут размещаться как в пунктах выдачи маркетплейса, так и в ритейл-пространствах — торговых центрах и магазинах. По оценке источника издания, вложения в установку 350 устройств около 700 млн рублей окупятся при перенаправлении клиентских операций на сумму около 35 млрд рублей.