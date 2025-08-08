Обнаружен человек с зарплатой в 250 миллионов долларов

Компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) решила платить 250 миллионов долларов 24-летнему исследователю искусственного интеллекта Мэтту Дейтке. Как подсчитало издание Роберту Оппенгеймеру.

Оказалось, что руководитель Манхэттенского проекта получал почти 10 тысяч долларов в год. По меркам сегодняшнего дня это примерно 191 тысяча долларов, если пересчитать с учетом инфляции. Первый человек, ступивший на Луну, Нил Армстронг мог похвастаться окладом в 244 тысячи долларов в год.

© Соцсети

Отмечается, что в первый год работы Дейтке может получить сразу 100 миллионов долларов. Прежде он отвечал за разработку мультимодальной ИИ-системы Molmo. Причину таких огромных выплат видят в попытках крупных IT-корпораций утвердить за собой лидирующие позиции на рынке ИИ, перекупая высококлассных специалистов.

