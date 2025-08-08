Духи Хабиба Нурмагомедова сняли с производства

Духи имени бывшего бойца UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с производства. Как сообщает Telegram-канал «Mash на спорте», на The Eagle by Khabib нет спроса.

© Соцсети

Парфюмерное изделие начали производить пять лет назад. Аромат с древесными нотами пачули и кедра три года был популярен у фанатов, однако с 2023 года продажи рухнули. Сейчас продавцы из Дагестана и других регионов РФ торгуют остатками, которые были выпущены еще в 2020 году, а новые партии, произведенные в Белоруссии, не закупают.

Напомним, что с 2024 года Нурмагомедов трижды попадал в список должников ФНС. Впервые счета спортсмена заблокировали в 2024 году — из-за долга в 302 млн рублей. Он погасил его спустя неделю после ареста счетов и имущества. В июле 2025 года СМИ сообщили, что Хабиб задолжал налоговой еще 1,8 млн рублей.