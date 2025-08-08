«Это безумие»: в России призвали поторопить компании с «переездом» из Москвы

В России составили список из 170 госкорпораций и компаний с госучастием, которым рекомендовано переехать из Москвы в регионы. Однако в этом направлении следует предпринять более решительные меры – нужна соответствующая директива со стороны государства, так как самостоятельно организации внятных действий не предпримут, заявил Tsargrad.tv экономист Василий Колташов.

В России призвали поторопить компании с «переездом» из Москвы
Эксперт напомнил, что на первоначальном этапе предполагалось, что компании сами примут решение и выберут регион, в который переместят московские офисы.

«И как мы видим, чуда не случилось. Активного переезда даже хотя бы нескольких десятков крупных компаний у нас не было, хотя бы даже 15 - тоже нет», — констатировал он.

Сложившаяся ситуация требует более решительных мер – по мнению эксперта, нужно переходить от добровольного переезда к четкой директиве, которая будет включать в себя конкретное место. Самостоятельно включенные в список компании не смогут определиться, а будут тянуть время, считает он.

При этом реализация инициативы благотворно скажется на развитии региональной инфраструктуры, создаст дополнительный импульс для ее развития и для рынка недвижимости в целом, убежден экономист. По его мнению, Москву крайне важно «разгрузить», так как сегодняшние расценки офисов в столице, достигающие 304 тыс. рублей за квадратный метр, — это «безумие». Все это делает Москву слишком раздутым и дорогим финансовым центром, подчеркнул Колташов.

Выбирать места дислокации следует в пользу городов с большим пространством для масштабной застройки, отметил эксперт.

«Можно выбрать и города, в которых ещё пока не очень много чего построено, то есть даже не из первой десятки, а скорее мегаполисы из второй десятки. Выбрать их и там создать стимул, туда переехать», — заключил экономист.

Напомним, 1 августа сообщалось, что правительство России определило критерии переезда некоторых компаний из Москвы. В первую очередь перемещать будут госкорпорации и компании с госучастием, в которых работают не менее 2000 человек. Работу над перечнем ведет Минэкономразвития, в том числе в него могут добавить дочерние компании. При этом для части компаний будет предусмотрен «более мягкий» вариант – перенос «некоторых их функций» при условии обязательного создания рабочих мест в регионе.

