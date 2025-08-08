Российский венчурный рынок показал рост инвестиций почти в 2 раза

Объем инвестиций в российские стартапы по итогам первого полугодия 2025 года составил $83 млн, что в 1,8 раза больше аналогичного периода прошлого года, когда показатель составлял $46 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчета фонда «Московский инновационный кластер» (МИК). При этом число сделок уменьшилось на 16%, до 62. Подобная тенденция к укрупнению сделок наблюдается и на мировом венчурном рынке: объём инвестиций вырос на 21% (до $202 млрд), а количество сделок упало на 29% (до 11,1 тысячи).

Три четверти всех вложений (76%) пришлись на поздние стадии развития стартапов. Объём таких сделок увеличился в 1,9 раза, составив $63 млн, а их количество возросло на 44%, до 13. В МИК объясняют это тем, что инвесторы стали осторожнее и предпочитают вкладываться в уже проверенные и масштабируемые бизнес-модели.

В то же время объем инвестиций на ранних стадиях вырос почти в 1,7 раза, до $20 млн, но число сделок в этом сегменте сократилось на четверть, до 49. В результате средний размер сделки увеличился на 90% (до $1,4 млн), а медианный — на 156% (до $300 тысяч). По мнению аналитиков, это говорит о готовности инвесторов финансировать не только зрелые проекты, но и качественные компании на ранних этапах.

Наибольший объём средств — $55 млн (66% от общего числа) — привлекли частные фонды, что в 11 раз больше, чем в прошлом году. Как сообщили в МИК, фонды участвовали во всех крупнейших сделках полугодия. Бизнес-ангелы, напротив, сократили свои вложения на 58%, до $15 млн, хотя по-прежнему лидируют по количеству сделок (42% от общего числа).

Крупнейшую сумму, $12,7 млн, получил разработчик телемедицинских решений Medical Visual Systems. Основными целями для большинства стартапов остаются масштабирование бизнеса, развитие продуктов и расширение географии продаж. Интерес к созданию новых продуктов пока остается невысоким.