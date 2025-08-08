Крупный российский бизнес лишится доступа к «облакам» Amazon и Microsoft

Министерство цифрового развития выступило с инициативой о запрете использования иностранных корпоративных облачных сервисов и программного обеспечения в информационных системах хранения и обработки персональных данных с 1 сентября 2027 года. Соответствующее предложение направил министр цифрового развития Максут Шадаев министру промышленности и торговли Антону Алиханову в письме от 7 августа, сообщают «Ведомости».

Ведомство обосновывает необходимость нововведения рисками утраты доступа и компрометации информации, которая хранится на серверах таких сервисов за пределами России. Текущее законодательство не предусматривает обязанность по использованию российского ПО в информационных системах хранения и обработки персональных данных, что создает дополнительные угрозы для их сохранности, отмечается в письме.

Запрет не затронет малые и средние предприятия, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Полной блокировки доступа к иностранному ПО предложение также не предусматривает — по мнению министра, это не представляется обоснованным. Минцифры предлагает ввести поэтапный запрет на использование для каждой категории и класса таких решений с учетом зрелости и конкурентоспособности имеющихся российских аналогов.

Практика массового использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных цифровых платформ вызывает особую озабоченность ведомства. Эти платформы используют для поддержки коммуникации, разработки и размещения корпоративных приложений, а также для обработки данных в готовых облачных бизнес-сервисах. Среди наиболее распространенных в корпоративных структурах иностранных облачных сервисов — Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform.

Соответствующие законопроекты планируется разработать совместно с Минпромторгом и другими ведомствами к 1 мая 2026 года. В настоящее время в России действует запрет на использование иностранных облачных сервисов только для госструктур — он был установлен поправками к закону «О связи», которые вступили в силу 1 сентября 2024 года.

«Президент сказал: будем душить»,— напомнил Шадаев на Tadviser Summit 29 мая 2025 года, впервые заявив о возможности поэтапного ограничения доступа к зарубежным облачным сервисам для бизнеса.

Представитель Минпромторга сообщил, что в регуляторе согласны с подходом о необходимости поэтапного введения ограничений на использование иностранного ПО в работе государственных органов и объектов критической информационной инфраструктуры.