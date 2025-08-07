Индийские нефтезаводы приостановили закупки нефти из России

Нефтеперерабатывающие компании Индии приостановили покупку российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, это произошло после санкций со стороны США и введения новых пошлин на экспорт. При этом, официально власти Индии не запрещали покупать нефть из России, но порекомендовали найти альтернативные варианты поставок.

«Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии, включая Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., временно отказались от закупок российской нефти. Решение связано с давлением Вашингтона на Нью-Дели и введением дополнительных пошлин на индийский экспорт. Источники агентства сообщают, что компании не будут объявлять тендеры на российскую нефть до получения официальных указаний от правительства», — сообщает издание.

Источник также сообщает, что Indian Oil Corp. уже купила 5 миллионов баррелей нефти у США, Бразилии и Ливии, хотя раньше компания использовала российское топливо. Последствия такого решения для мирового рынка нефти пока неизвестны.

Ранее Трамп предупредил Индию о значительном повышении пошлин за перепродажу нефти из России.