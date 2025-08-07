Индийские нефтезаводы приостановили закупки нефти из России

В качестве альтернативы Indian Oil Corp. уже закупила 5 млн баррелей нефти из США, Бразилии и Ливии.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы решили временно прекратить закупку российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в отрасли. Причиной такого решения стало нарастающее давление со стороны США и новые импортные пошлины.

Компании, такие как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., не планируют открывать тендеры на российскую нефть в ближайшее время, пока не получат указания от правительства Индии. В качестве альтернативы Indian Oil Corp. уже закупила 5 млн баррелей нефти из США, Бразилии и Ливии.

Трейдеры продолжают анализировать, как напряженность в отношениях между США и Индией повлияет на нефтяные поставки, и смогут ли российские компании найти новых покупателей, если индийские заводы сократят объемы закупок.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии. Это решение связано с тем, что Индия продолжает закупать нефть из России. В результате общий размер пошлин для индийских товаров достигнет 50%.