Суд частично взыскал средства с Citibank и его «дочки» в РФ в пользу Т-банка

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Росбанка к американскому Citibank и его российскому филиалу о взыскании денежных средств, следует из информации на сайте картотеки арбитражных дел. Изначально истцом по делу выступал Росбанк, но поскольку впоследствии он был присоединен к Т-банку в качестве филиала, то в суд было направлено заявление о процессуальном правопреемстве. Впоследствии истцом по делу начал считаться Т-банк.

В определении о принятии искового заявления к производству, которое доступно к просмотру, указано, что сумма требований Росбанка на момент подачи иска составляла $27,4 млн. Какая ее часть была взыскана в итоге, неизвестно. Иск был заявлен о взыскании убытков в размере заблокированных из-за санкций активов истца, указывает РИА Новости. Росбанк просил взыскать денежные средства солидарно с обоих ответчиков — при такой конструкции для заявителя является второстепенным вопрос о том, кто из ответчиков возместит ущерб.

Кроме того, в производстве московского арбитражного суда сейчас находится еще одно дело по иску Т-банка к Citibank и Ситибанку, указывает агентство. В нем истец просит суд запретить ответчикам «инициировать разбирательства против Росбанка, прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда Росбанку в результате удержания, изъятия, блокировки денежных средств, в государственных и третейских судах и арбитражах, находящихся за пределами территории Российской Федерации».