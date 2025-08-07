Гендиректор Ethiopian Airlines опроверг сообщения о лизинге самолётов для России

Гендиректор эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines Месфин Тасеу опроверг сообщения о договорённостях с Россией о лизинге самолётов.

«Такого соглашения нет, эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности», — цитирует его издание Addis Standard.

Кроме того, по словам Тасеу, компания также не вела никаких переговоров по данному вопросу.

Газета «Коммерсантъ» ранее писала, что иностранные компании хотят забрать простаивающие в России Airbus A320neo.