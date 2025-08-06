Медведева снова избрали председателем совета директоров «Ростелекома»

Аксинья Кравченко

Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева вновь избрали председателем совета директоров «Ростелекома». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома»
© РИА Новости

В «Ростелекоме» отметили, что было проведено первое заседание совета директоров компании, который был избран на общем собрании акционеров 24 июля. Были сформированы четыре комитета совета директоров: по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту. Также на заседании был определен персональный состав комитетов и их председатели.

«Председателем совета директоров вновь избран зампреда Совбеза России Дмитрий Медведев», — говорится в тексте.

Напомним, что председателем совета директоров «Ростелекома» Медведева также избирали в октябре 2024 года.