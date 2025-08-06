Мосбиржа увеличит время торгов на фондовом рынке

Московская биржа планирует увеличить время торговой сессии на фондовом рынке с конца сентября 2025 года для унификации старта торгов на рынке акций и облигаций. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Утренняя торговая сессия на долговом рынке будет начинаться в 06:50 мск вместо 08:50 мск. В сообщении отмечается, что такая практика позволит унифицировать старт торгов на рынке акций и облигаций и повысит удобство участников торгов и их клиентов.

Кроме того, на рынке акций и облигаций планируется отменить аукцион открытия в вечернюю сессию. Торговая сессия в вечернее время будет начинаться сразу с торгового периода и будет проводиться с 19:00 до 23:50 мск.

В настоящее время клиенты могут совершать сделки на рынке акций утром с 06:50 до 9:50 мск, на рынке облигаций - с 08:50 до 09:50 мск. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50 мск. Сделки с акциями инвесторы могут совершать 17 часов в сутки, с облигациями - 15 часов.