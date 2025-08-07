Обрушилась прибыль японского автогиганта

Пошлины, введенные властями США, обернулись падением прибылей японского автомобильного гиганта Honda Motor. Об этом сказано в финансовых документах компании.

Оказалось, что с апреля по июнь 2025 года чистая прибыль этой корпорации снизилась на 50,2 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Достигнутый результат оценивается примерно в 1,33 миллиарда долларов. Кроме того, операционная прибыль упала на 49,6 процента, до 1,65 миллиарда долларов.

Помимо пошлин США, авторы отчета сетуют на негативные последствия колебаний валютных курсов.

В июне сообщалось, что Honda отзовет с американского рынка 259 тысяч 33 автомобиля из-за неисправной педали тормоза, которая, как оказалось, может смещаться и мешать торможению.

В конце мая исполнительный директор Honda Тосихиро Мибе заявил об огромном влиянии тарифной политики США на финансовые результаты компании. Тогда он заявил о дополнительных расходах в 650 миллиардов иен (4,5 миллиарда долларов) и сокращении инвестиционных планов.