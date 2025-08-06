Китайские продавцы заполонили российские маркетплейсы

Число продавцов из Китая, которые ведут свою деятельность на российских торговых площадках, за последний год выросло в два раза. К такому выводу пришли эксперты T-Data в ходе совместного исследования с «Т-Бизнес», передает агентство «Прайм».

Специалисты провели исследование, в ходе которого изучили изменения в количестве продавцов из Китая, работающих на платформах Ozon и Wildberries. Согласно материалам исследования, «за год - в июне 2024 - июне 2025 - количество селлеров из Китая, торгующих на территории России, увеличилось в два раза».

Продавцы, которые не являются гражданами Китая, обычно выбирают ИП для регистрации своего бизнеса, в то время как китайские предприниматели чаще регистрируют ООО. Со слов аналитиков, «по данным на июнь 2025 года, среди ООО-селлеров доля китайцев достигла 4%, в то время как среди ИП-селлеров она составляет менее 1%».

Подчеркивается, что в декабре 2024 - январе 2025 годов количество продавцов из Китая продемонстрировало рост до 2% месяц к месяцу на фоне отрицательной динамики (до -4%) среди продавцов-некитайцев.

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Специалисты отмечают, что в марте произошло восстановление темпов роста количества китайцев (в среднем +7% месяц к месяцу), несмотря на то, что темпы роста в новогодний период замедлились.