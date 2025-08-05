"Красное и белое" хочет через суд вновь открыть точки в Вологодской области

Федеральная сеть алкомаркетов "Красное и белое" планирует через суд возобновить работу 58 своих магазинов в Вологодской области, которые вынуждены были остановить торговлю алкоголем из-за досрочно отозванной лицензии из-за нарушений. Общество "Альфа М", которое управляет магазинами сети, обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с требованием признать незаконным и отменить приказ Минэкономразвития региона о приостановке лицензии, следует из материалов дела.

"Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-М" обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением к Министерству экономического развития Вологодской области о признании незаконным и отмене полностью приказа №0147/25-О "О приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 16.02.2017 №35РПА0001615". Определением суда заявление общества принято к производству", - следует из картотеки арбитражных дел.

Одновременно компания обратилась в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия приказа Минэкономразвития о приостановке действия лицензии на розничную продажу алкоголя. Однако суд не нашел оснований для его удовлетворения.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что федеральная сеть магазинов "Красное и белое" уходит из области после того, как компания прекратила розничную продажу алкоголя в регионе в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений. Компания не подтвердила свой уход из региона. В ответ на это глава региона рекомендовал торговать хлебом и другими продуктами питания, а также сменить вывески. Большинство магазинов сети находятся в Вологде и Череповце.

Как сообщал губернатор, всего в начале года в области работало 610 алкомаркетов, из них 346 закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничительных мер с 1 марта 2025 года: в будни алкоголь можно купить только с 12:00 до 14:00. Введены дополнительные ограничения на продажу спиртного в подвальных помещениях, цокольных этажах и пристроенных помещениях многоквартирных домов.