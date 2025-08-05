Hugo Boss поднимет цены из-за пошлин США

Немецкая компания - производитель модной одежды Hugo Boss AG планирует повысить цены на свою продукцию по всему миру для того, чтобы компенсировать потери от повышения импортных пошлин в США и последствий торговых войн. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на финансового директора компании Ива Мюллера.

Компания обещает произвести умеренную корректировку цен на всех своих основных рынках, кроме Китая, где сейчас производитель сталкивается со снижающимся спросом на одежду премиального сегмента. Ив Мюллер указал, что Hugo Boss в течение последних четырех-пяти лет прибегал к минимальным повышениям цен, что создает условия для того, чтобы рост стоимости товаров для клиентов оказался приемлемым.

Как отметил финансовый директор компании, на рынок США у Hugo Boss приходится около 15% годовых продаж. Примерно половина продукции на этот рынок поставляется из ЕС, для которого Вашингтон установил 15% всеобъемлющие пошлины, еще 5% - из КНР.

Агентство Bloomberg указывает, что текущее руководство Hugo Boss стремится переориентировать бренд на более молодую аудиторию и выйти на новую траекторию роста за счет строгого контроля за расходами. В 2024 году эти планы столкнулись с трудностями из-за снижения потребительского спроса на основных рынках.

27 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в Соединенные Штаты европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожал ввести Белый дом. Взамен ЕК пообещала полностью запретить любые виды поставок российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.