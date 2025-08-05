На Wildberries появилась система кешбэка за покупки

Платформа Wildberries запустила кешбэк за приобретение товаров и назвала его «ягодки». Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

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Сообщается, что тратить полученные в рамках системы кэшбека баллы можно будет при покупке товаров на платформе по курсу 1 балл — 1 рубль.

«Благодаря Ягодкам покупки на Wildberries станут еще выгоднее: кешбэк будет суммироваться с другими скидками и акциями. Оплатить Ягодками можно до 99% стоимости заказа», — говорится в сообщении.

В настоящий момент проект работает в тестовом режиме, но большинство пользователей уже получили к нему доступ. Баланс кешбэка отображается в личном профиле в специально выделенном для него разделе.

До этого сообщалось, что в России с 2026 года начнет действовать налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, учащимися на очной форме в высшем учебном заведении. Согласно проекту, работающие родители смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума региона.