Московская биржа хочет перевести штаб-квартиру в «Москва-Cити»

Московская биржа ведет переговоры с Sezar Group о покупке 30—50 тысяч кв. м в строящейся башне «Империя II» делового кластера «Москва-Сити», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости. Компания планирует консолидировать штаб-квартиру в одном месте и может заплатить за площади от 18 млрд до 32,5 млрд рублей в зависимости от объема приобретенных помещений, заявили эксперты. В Мосбирже и Sezar Group на запрос газеты не ответили.

В настоящее время офис Мосбиржи располагается в коворкинге Business Club в Газетном переулке недалеко от Кремля. Компания арендовала там 5,4 тысячи кв. м в 2024 году после решения провести ремонт в собственной штаб-квартире в Большом Кисловском переулке, отмечает издание. Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу биржи, находится на Спартаковской улице у станции метро «Бауманская». Ранее Мосбиржа также занимала площади на Воздвиженке и в бизнес-центре Comcity в Новой Москве, но от этих площадок уже отказалась.

По данным «Коммерсанта», строительство «Империи II» возобновилось в прошлом году после приобретения проекта Sezar Group у структур холдинга USM Алишера Усманова, его партнеров и компании Solvers Estate Олега Малиса. На рынке Sezar Group связывают с группой компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Общая площадь небоскреба составляет 84,9 тысячи кв. м, из которых на офисную часть приходится 69 тысяч кв. м, уточняет директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина.

При заключении сделки Мосбиржа может заплатить около 600—650 тысяч рублей за кв. м с НДС, подсчитал директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. Таким образом, 30 тысяч кв. м обойдутся в 18—19,5 млрд рублей, а 50 тысяч кв. м — в 30—32,5 млрд рублей. Сделка позволит консолидировать подразделения в одном месте и обновить офисную инфраструктуру, отметили опрошенные газетой эксперты.

Ранее «Ведомости» написали со ссылкой на консультантов, что перенести офисы в «Москва-Сити» также планировали Россельхозбанк и Совкомбанк .