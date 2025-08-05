Закрытие бизнеса в России достигло максимума за три года

В первой половине 2025 года в России закрылось 141 тысяча организаций при регистрации лишь 95 тысяч новых — впервые за три года «смертность бизнеса» превысила «рождаемость», сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Подобная ситуация наблюдалась в последний раз в санкционном 2022 году, когда компании массово покидали российский рынок.

Наибольшее количество ликвидаций пришлось на торговлю, строительство и обрабатывающую промышленность. Издание отмечает, что эти отрасли традиционно наиболее чувствительны к росту издержек и падению спроса. В регионах началась волна банкротств застройщиков — в Екатеринбурге на грани разорения оказался бывший генподрядчик группы ПИК «Стройпроект Групп», а в Ростове-на-Дону банкротом признан СК «Донстрой».

Активно сокращается число автодилеров из-за нестабильных поставок, ограниченного ассортимента и низкого спроса. По оценкам экспертов, до конца года может закрыться каждый пятый автосалон, передает источник. Крупнейший дилер «Ключавто» почти втрое сократил число юрлиц в своей структуре.

В микрофинансовом секторе происходит укрупнение — мелкие игроки уходят под давлением конкуренции и регулирования. Только в июне прекратили работу 11 МФО, включая «РД Онлайн» и «Евраз», указывается в материале.

Некоторые иностранные компании, объявившие об уходе в 2022 году, только сейчас приступают к ликвидации юрлиц только сейчас — среди них H&M и Microsoft. Также о завершении деятельности заявили российские fashion-бренды ME и I AM Studio.

Основными причинами роста закрытий эксперты называют высокую ключевую ставку в 21%, увеличение налога на прибыль с 20 до 25% и активизацию ФНС в борьбе с фиктивными компаниями. Источник подчеркивает, что средний срок жизни юрлиц в России составляет шесть-семь лет.

Во втором полугодии ситуация может стабилизироваться благодаря снижению ключевой ставки до 18%, что сделает кредиты доступнее для бизнеса, прогнозируют аналитики.