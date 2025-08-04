Вена разрешила "Нафтогазу Украины" арест активов РФ

Группа «Нафтогаз Украины» заявила на своем сайте, что районный суд Вены разрешил принудительное взыскание российских активов на территории Австрии. Речь идет о более чем 20 объектах недвижимости общей стоимостью свыше 120 миллионов евро, которые планируется продать с аукциона. Это решение принято в рамках исполнения вердикта Гаагского арбитража, обязавшего РФ возместить «Нафтогазу» ущерб в размере 5 миллиардов долларов за потерю активов в Крыму.

Однако практически одновременно Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Газпрома», запретив «Нафтогазу» инициировать и исполнять любые решения иностранных судов против российского концерна и его имущества.

Более того, российский суд установил колоссальную судебную неустойку на случай нарушения этого запрета. Изначально она составляла 150 миллионов долларов, но позже была увеличена до 1,35 миллиарда долларов — суммы, соразмерной исковым требованиям «Нафтогаза» к «Газпрому» в отдельном разбирательстве по транзиту газа. Таким образом, любая попытка украинской компании взыскать активы за рубежом по одному делу может обернуться для нее гигантским встречным иском в России по другому.