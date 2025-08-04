МТС Банк погасил выпуск облигаций серии 001P-04 объемом 500 млн рублей

ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) сообщает о выплате в полном объеме купона за период с 03.02.2025 г. по 04.08.2025 г. и погашении выпуска биржевых облигаций серии 001P-04. Ставка по купону составила 23,3% годовых. Общий размер дохода по купону, подлежащего выплате, составил 58 090 000 рублей, или 116,18 рублей на одну облигацию.

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Размещение биржевых облигаций серии 001P-04 состоялось 3 февраля 2025 года. В соответствии с эмиссионными документами номинальный объем займа составил 500 млн рублей, срок обращения — 182 дня с момента размещения.

В настоящее время на рынке обращаются 6 выпусков облигаций МТС Банка совокупным объемом 32,5 млрд рублей: биржевые облигации серий 001P-03 и 001P-05 общим объемом 13 млрд рублей, а также субординированные бессрочные облигации серии 01СУБ, 02СУБ, 05СУБ и 07СУБ объемом 19,5 млрд рублей.

Выпускам облигаций серий 001Р-02, 001Р-03 и 001Р-05 рейтинговым агентством НКР присвоен рейтинг A.ru. Также МТС Банк имеет три действующих кредитных рейтинга с прогнозом «Стабильный»: А(RU) от АКРА, А.ru от НКР и ruA от «Эксперт РА».