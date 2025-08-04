Интернет-магазин Shein оштрафовали на €1 млн

Антимонопольный регулятор Италии (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) оштрафовал китайскую платформу электронной коммерции Shein на €1 млн, решив, что компания распространяла клиентам недостоверную информацию относительно экологической устойчивости своих операций. Об этом говорится на сайте AGCM.

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Регулятор указал, что утверждения на сайте Shein, которые касаются аспектов экологической устойчивости и социальной ответственности, «иногда были расплывчатыми, общими и чрезмерно навязчивыми, а в других случаях вообще отсутствовали или вводили в заблуждение».

В публикации отмечается, что заявления Shein относительно вторичной переработки продукции «являются ложными или по крайней мере вводящими в заблуждение, а экологичность коллекции «evoluSHEIN by design» была преувеличена».

AGCM также оспаривает «расплывчатые» заявления азиатской платформы об обязательствах по сокращению выбросов, подчеркнув, что ее выбросы росли и в 2023, и в 2024 годах.

«На Shein возлагается большая обязанность проявлять осмотрительность, поскольку компания работает в секторе, который сильно загрязняет окружающую среду, и использует методы, которые также сильно загрязняют окружающую среду, например, производство так называемой «одноразовой» одежды («быстрая и сверхбыстрая мода»)», — говорится в статье.

В Shein сообщили, что полностью сотрудничают с регулятором. По данным азиатской компании, она приняла незамедлительные меры для решения проблем.

«Мы усилили внутренние процессы проверки и улучшили веб-сайт, чтобы гарантировать, что все экологические заявления являются понятными, соответствуют требованиям», — сказали в компании.

До этого китайский интернет-магазин Shein оштрафовали на €40 млн во Франции за «вводящие в заблуждение» методы бизнеса.

Ранее российский суд запретил онлайн-магазин Shein из-за «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-браслетов».