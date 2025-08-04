РЖД пошли на экстренную меру на фоне падения грузоперевозок

Руководство государственной корпорации РЖД обязало работников центрального аппарата и управлений дорог (Московской, Октябрьской, Северной и других) брать ежемесячно по два отпускных дня за свой счет. О вынужденной на фоне падения грузоперевозок мере сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомый с ситуацией.

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Подобная норма, как уточняется, станет обязательной для сотрудников вышеуказанных подразделений госкорпорации с июля 2025 года. Такого рода мера необходима, чтобы избежать роста издержек на фоне ухудшения ситуации с грузоперевозками, спрос на которые продолжает падать, пояснил один из собеседников издания.

Другой источник добавил, что заявления сотрудников на предоставление двух отпускных дней в месяц за свой счет также позволит избежать массовых сокращений в РЖД на фоне роста числа непредъявлений грузов. Подобная мера, уточнил он, затронет исключительно управленческого штата компании и не коснется рабочих производственных профессий.

Решение, как поясняется, носит обязательный, а не формальный характер, и обусловлено стремлением руководства РЖД сохранить персонал корпорации на фоне растущих издержек. Такого рода вопросы предварительно обсуждались с участниками отраслевого профсоюза.

«Решение обусловлено желанием сохранить персонал компании, который пришлось бы сократить в текущей экономической ситуации», — резюмировал один из источников.

В качестве одного из вариантов решения проблемы роста издержек в госкорпорации рассматривают вопрос поднятия тарифов на железнодорожные перевозки ряда грузов, связанных с металлургией, сообщал в середине июля «Коммерсантъ» со ссылкой материалы к совещанию в Минэкономразвития. Речь, в частности, идет о ставках на транспортировку сырья, топлива, кокса и коксующегося угля. Подобного рода тарифы планируют поднять на 13,5-21 процент. Снизить же цены в РЖД рассчитывают на продукцию, которая входит в третий, самый дорогой класс грузов, — на черные металлы и лом черных металлов.