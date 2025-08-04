Microsoft отключила компанию в Индии из-за связи с Россией

Корпорация Microsoft на прошлой неделе временно отключила индийскую нефтеперерабатывающую компанию Nayara Energy от своих облачных сервисов. Причиной стали санкции Европейского союза, введенные из-за связи компании с российской «Роснефтью». Об этом сообщает издание The Register.

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Конфликт начался 18 июля, когда ЕС утвердил новый пакет санкций против России. В документе упоминается, что Nayara Energy, владеющая нефтеперерабатывающим заводом в индийском городе Вадинар, на 49% принадлежит российской государственной компании «Роснефть». По мнению ЕС, Nayara Energy «вовлечена в экономический сектор, обеспечивающий существенный источник дохода для правительства Российской Федерации», что делает ее объектом санкций.

Nayara Energy назвала санкции «односторонним шагом, основанным на безосновательных утверждениях» и «неоправданным расширением полномочий, которое игнорирует как международное право, так и суверенитет Индии».

Вскоре после этого Microsoft заблокировала для Nayara Energy доступ к своим облачным продуктам, включая корпоративную почту Outlook и платформу для совместной работы Teams.

В ответ индийская компания подала иск в суд, обвинив Microsoft в «одностороннем решении прекратить предоставление услуг» и потребовав принудить IT-гиганта к выполнению условий договора. Однако уже через два дня, не дожидаясь слушаний, Microsoft восстановила доступ к сервисам.

Несмотря на это, Nayara Energy уже заключила контракт с местной индийской компанией Rediff на предоставление услуг корпоративной электронной почты, стремясь снизить зависимость от зарубежных поставщиков.