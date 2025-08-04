Сеть «Красное&Белое» уходит из одного российского региона

«Мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны», — заявил губернатор Георгий Филимонов.

Он напомнил, что с 25 июля компания прекратила розничную продажу алкоголя в связи с приостановкой действия лицензии. Поводом стали допущенные нарушения особых требований, установленных федеральным законом.

Продажи алкоголя рухнули на 15% из-за изменения цен

Глава региона пообещал помочь с трудоустройством вологжанам, которые лишатся рабочих мест.

«Готовы сопровождать каждого, подобрать варианты, исходя из личных предпочтений и имеющихся вакансий на рынке труда», — подытожил Филимонов.

Закон, ограничивающий продажу алкоголя, действует в Вологодской области с 1 марта. Уточняется, что в начале года в регионе работало 610 алкомаркетов, сейчас 346 из них закрыто.