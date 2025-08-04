BP открыла крупнейшее за 25 лет месторождение в Бразилии
Открытие нового нефтегазового месторождения Бумеранге в бассейне Сантос подтвердили в пресс-службе BP, передает ТАСС. Месторождение находится примерно в четырехстах километрах от Рио-де-Жанейро, его площадь превышает 300 кв. километров.
В BP отметили, что это крупнейшее открытие за последние двадцать пять лет в регионе. После публикации новости акции британской компании выросли на 1,5% на Лондонской фондовой бирже.
Открытие Бумеранге стало десятым за 2025 год для BP, сообщили в пресс-службе компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на побережье Балтийского моря вблизи Щецина обнаружено крупное месторождение углеводородов Wolin East с рекордными для Польши запасами.
Норвежская компания Var Energi ASA обнаружила новое нефтяное месторождение Countach в Баренцевом море с запасами от четырех до 25 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.