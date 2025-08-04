Долги «дочки» Microsoft в России превысили 1,5 млрд рублей

Задолженности российского подразделения Microsoft ООО «Майкрософт Рус» превысили 1,5 млрд рублей, главным кредитором указан Газпромбанк.

Заявление о банкротстве поступило в арбитражный суд Москвы 24 июля, его рассмотрение назначено на 23 сентября. Газпромбанк указан единственным кредитором в публикации на Федресурсе, передает РИА «Новости».

Суд методом случайного выбора определил ассоциацию «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» для назначения временного управляющего.

В апреле суд по иску Газпромбанка взыскал с «Майкрософт Рус» более 943 тыс. долларов – возмещение неотработанного аванса и проценты по договору поддержки Microsoft Unified Support.

С 2022 года компания столкнулась с более чем 30 аналогичными исками от крупных российских организаций, включая «Северсталь», «Аэрофлот», «Алросу», Банк России, «Мегафон» и «Сургутнефтегаз». Все требования были удовлетворены судами.

По данным отчетности, несмотря на финансовые сложности, чистая прибыль компании в 2024 году выросла на 38,9%, достигнув 174,114 млн рублей, однако валовая прибыль снизилась на 21,4%. Единственным покупателем услуг стала Microsoft Ireland Operations Limited, а выручка сократилась на 23,6%.

В мае Microsoft решила инициировать процедуру банкротства для своего главного юридического лица в России ООО «Майкрософт Рус».

ГК Softline – российский партнер Microsoft – заявляла, что потенциальное банкротство юрлица корпорации не затронет функционирование ее облачных платформ и сервисов в России.