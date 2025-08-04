Индия попросила США не совать свой нос в отношения с Россией
Пресс-служба МИД Индии просит США «не совать свой нос в российско-индийские отношения». Так ответили американцам на заявление Дональда Трампа с угрозами в адрес Индии.
Глава США ранее заявил, что надеется Индия прекратит покупать нефть у России. Индийские СМИ сообщили, что их страна продолжает импорт российской нефти, а также ведет переговоры о заключении спотовых сделок.
Названа причина, по которой Индия не спешит выполнять требования Трампа
Напомним, Дональд Трамп высказал своё мнение о том, что Индия готова прекратить закупку российской нефти. Однако, президент США не знает так ли это, он лишь «где-то об этом слышал».