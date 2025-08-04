Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, решили увеличить производство в сентябре на 547 тысяч баррелей в сутки с уровня, который был установлен 1 апреля. Об этом Организации стран-экспортеров нефти.

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Уточняется, что это соответствует изначальному плану по росту добычи на четыре месяца. Такое решение Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир приняли на фоне здоровых фундаментальных факторов на рынке нефти, выраженных в низких запасах.

В пресс-службе отметили, что постепенный выход из дополнительных добровольных ограничений добычи может быть приостановлен или отменен в зависимости от меняющихся рыночных условий. «Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка», — говорится в сообщении.

В июне 2025 года среднесуточная добыча нефти в России увеличилась на 41 тысячу баррелей и достигла отметки в 9,025 миллиона. Несмотря на это, Россия не уложилась в отведенную ей квоту и отстала от плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 25 тысяч баррелей в сутки.