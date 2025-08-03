Программист отказался перейти к Цукербергу за 1,5 млрд долларов

Американский предприниматель Марк Цукерберг предлагал известному программисту в области ИИ зарплату более 1 млрд долларов, но тот отказался. Времена меняются, и «купить» теперь можно не всех разработчиков. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Цукерберг стремится наверстать упущенное в гонке ИИ. Поэтому несколько месяцев назад он обратился к бывшему техническому директору OpenAI Мире Мурати и предложил купить ее стартап Thinking Machines Lab.

Она отказалась. Тогда Цукерберг начал полномасштабную охоту за ее сотрудниками. Он обратился ко многим из сотрудников Мурати, предлагая им работать на него. Главной мишенью стал Эндрю Таллок, ведущий исследователь и сооснователь стартапа.

Таллок — уроженец Австралии, он «показывает самые высокие результаты, работая над машинным обучением». Коллеги характеризуют его как «исключительного гения».

Цукерберг предложил ему пакет, который, учитывая высокие бонусы и выдающиеся показатели акций, мог стоить 1,5 миллиарда долларов.

Однако Таллок ответил «нет». Никто из его коллег также не перешел к Цукербергу.

При этом представитель Цукерберга Энди Стоун назвал данную информацию «неточной и нелепой». Он сказал, что любой компенсационный пакет основан на росте акций, и добавил, что «заинтересованности в приобретении Thinking Machines не имеется».

Даже в Кремниевой долине отказ от девятизначных зарплат — редкость. Битва за таланты в области искусственного интеллекта обостряется, при этом появился новый фактор, смущающий компании-«денежные мешки».

«Некоторые исследователи ИИ по–прежнему действуют как свободные агенты, прыгая между лабораториями в погоне за большей зарплатой и должностями, но многие демонстрируют непоколебимую преданность своим избранным лидерам, более крупным фигурам, которые считаются звездами технологической индустрии. Своеобразные культуры различных стартапов связывают сотрудников друг с другом», — пишет WSJ.

OpenAI и стартапы, запущенные его экс-работниками, такими как Мурати, являются частыми мишенями рекрутинговой кампании Цукерберга.

Ранее Цукерберг убедил ряд сотрудников OpenAI перейти на работу к себе. Среди них — разработчик из Китая Шэнцзя Чжао, который три года работал в OpenAI.