Маску пообещали выплатить через два года огромные деньги

Tesla одобрила предоставление главе компании Илону Маску вознаграждения пакета из 96 миллионов акций, оцениваемого сейчас примерно в 29 миллиардов долларов. Как сообщает «Интерфакс», эти деньги самый богатый человек планеты получит если проработает ближайшие два года в качестве CEO компании или исполнительного должностного лица.

Маск грозился уйти из Tesla, поскольку без 25 процентов акций (сейчас у него 13 процентов) не сможет противостоять активистам и обеспечить ответственное внедрение искусственного интеллекта (ИИ).

В прошлом году суд Делавэра аннулировал вознаграждение Маска, одобренное советом директоров Tesla в 2018-м. «Непостижимую», как следует из решения суда, сумму в почти 56 миллиардов долларов топ-менеджер обещал направить на финансирование межпланетных путешествий.

Сейчас Маск оспаривает этот отказ. В случае, если ему удастся добиться успеха на этом пути, новое вознаграждение станет недействительным.

После того, как Маск увлекся политикой и лично принял участие в президентской предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа, во многом обеспечив его успех, Tesla стала сильно терять в стоимости. На фоне этого миллиардеру пришлось даже убеждать сотрудников не продавать акции из-за трудностей. Одного упоминания возможного ухода Маска из госструктур оказалось достаточно, чтобы бумаги производители электромобилей перешли к росту.