Глава пивоварни «Афанасий» рассказал, почему его объявили в розыск

Сотрудники пивоваренного холдинга «Афанасий» во главе с руководителем Максимом Лариным приехали на Камчатку половить рыбу, и столкнулись с землетрясением. Их объявили в розыск как пропавших, но позже ситуация разрешилась благополучно. Об этом рассказал сам Максим Ларин в соцсетях.

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Ларин рассказал, что сотрудники на баркасе вошли в бухту Велючинская, когда «случилось нечто». По его словам, «скалы задвигались и стали осыпаться», с гор летели валуны, а баркас задрожал от вибрации. Птицы поднялись в воздух с истошным криком.

«Мы поняли, что началось землетрясение. Разворот на 180 градусов, и полный ход в открытый океан. Вечером вернулись в бухту Русскую. Цунами подняло огромную волну. Сначала осушив бухту, а потом наполнив сверх уровня, перепад достиг 6 метров. Местные постройки или разрушило или смыло в океан», — рассказал Ларин.

Затем баркас двинулся в порт Авачинской бухты. Корабль остановила береговая охрана. Она проверила документы и сообщила, что все находящиеся на баркасе были объявлены в розыск как пропавшие во время землетрясения.