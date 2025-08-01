Figma установила рекорд по росту бумаг за последние 30 лет

Акции американского облачного онлайн-сервиса для дизайна пользовательских интерфейсов Figma подорожали на 250% в первый торговый день после проведения IPO, достигнув $115,5 за штуку, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что такой рост в первый день торгов не наблюдался на американском рынке последние три десятилетия среди крупных размещений. 1 августа на премаркете бумаги продолжили рост, подорожав в моменте еще на 19% до $137,49.

Рыночная капитализация Figma по итогам дебютных торгов составила $56,3 млрд исходя из количества акций в обращении, указанного в документах компании. С учетом опционов сотрудников и ограниченных акций полностью разводненная стоимость превышает $65 млрд, что значительно опережает $20 млрд — сумму несостоявшейся продажи Adobe в 2023 году.

Доля основателя и генерального директора Дилана Филда оценивается примерно в $6 млрд после роста котировок. Высокая цена акций активирует программу поощрения руководителя, включая большой пакет компенсации на 10 лет, который начинает действовать при превышении 60-дневной средней цены $60 за акцию. Максимальные выплаты предусмотрены при достижении отметки $130.

Спрос на размещение Figma превысил предложение более чем в 40 раз, при этом свыше половины заявок инвесторов остались неудовлетворенными, передает Bloomberg. Компания продала 12,47 млн акций, тогда как инвесторы, включая Index Ventures, Greylock Partners и Kleiner Perkins, реализовали 24,46 млн бумаг. Первоначальный ценовой диапазон составлял $30-32 за акцию после повышения в течение недели.

Генеральный директор Дилан Филд заявил, что публичное размещение позволит компании продемонстрировать важность дизайна и создать значительную ценность для сообщества и клиентов. Выручка Figma в первом квартале выросла на 46% в годовом исчислении, а скорректированная валовая маржа достигает 92%, превышая показатели большинства программных конкурентов.